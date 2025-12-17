Сирський: рф розпочала ведення стратегічної наступальної операції та наростила угруповання до 710 тисяч вояків

Для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч осіб.

Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, завдяки активним пошуково-ударним діям вдалося відкинути окупантів від Куп’янська та взяти під контроль майже 90 відсотків території міста.

«На Покровському напрямку противник уже понад 17 місяців намагається захопити Покровськ. Однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу. В результаті контрнаступальних дій повернули контроль над 16 кв. км у північній частині міста. Також відбили 56 кв. км території в районах населених пунктів Гришине, Котлине, Удачне західніше Покровська», – зазначив Сирський.

За словами Сирського, у результаті ударів ЗСУ по критичній інфраструктурі рф, прямі та непрямі втрати росії з початку року становлять загалом 21,5 млрд доларів США.

