Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Протягом минулої доби ворожих обстрілів у Харківській області не зафіксовано.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Постраждалих немає.

Загалом, протягом доби зафіксовано 196 бойових зіткнень.

▪️на Харківському напрямку агресор шість разів штурмував позиції наших захисників в районі Вовчанська.

▪️ на Куп’янському напрямку минулої доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Загризового та Нової Кругляківки.

Агентство Телевидения Новости