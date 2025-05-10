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Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Протягом минулої доби ворожих обстрілів у Харківській області не зафіксовано.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Постраждалих немає.

Загалом, протягом доби зафіксовано 196 бойових зіткнень.

▪️на Харківському напрямку агресор шість разів штурмував позиції наших захисників в районі Вовчанська.

▪️ на Куп’янському напрямку минулої доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Загризового та Нової Кругляківки.

Агентство Телевидения Новости

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