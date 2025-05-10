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Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА
Протягом минулої доби ворожих обстрілів у Харківській області не зафіксовано.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Постраждалих немає.
Загалом, протягом доби зафіксовано 196 бойових зіткнень.
▪️на Харківському напрямку агресор шість разів штурмував позиції наших захисників в районі Вовчанська.
▪️ на Куп’янському напрямку минулої доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Загризового та Нової Кругляківки.