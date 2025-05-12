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Скільки разів на день федеральні росТБ глузують із Трампа

Скільки разів на день федеральні росТБ глузують із Трампа

Скільки разів на день федеральні росТБ глузують із Трампа

За півтора місяця російські пропагандисти згадували президента США 14 тисяч разів — з них понад 2 тисячі разів із сарказмом, зневагою або насмішкою.

Це приблизно 43 глузування на день, підрахували аналітики проєкту War of Words, передає NV.

Для аналізу використали AI, який вивчив ефіри таких шоу як «60 минут», «Вечер с Соловьевым», «Большая игра» та інших на каналах россия-1, Первый, Звезда, НТВ.

Найпопулярніші образи про Трампа в ефірі:

– «двієчник у політиці»

– «нахаба і хам трамвайний»

– «мав бути в дурдомі, а не в Білому домі»

– «популіст-беззаконник»

– «неуспішний бізнесмен, типовий американець»

● Пропаганда нав’язує наратив: Трамп — слабкий, путін — сильний. А росія — єдина «зріла сторона» на геополітичній шахівниці.

Мета — не просто висміяти, а психологічно підготувати росіян до думки, що Захід слабкий, а перемога росії — неминуча. Це не анекдоти, а частина інформаційної війни.

Це — ще одна ілюстрація, як росТБ вибудовує паралельну реальність, де світ — цирк, а росія — режисер.

Джерело: https://t.me/spravdi/46615

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