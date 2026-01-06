Слух о «бегстве Хаменеи в москву» — зачем он появился?

Публикация британской The Times о якобы возможном бегстве (https://www.thetimes.com/world/middle-east/article/iran-ayatollah-khamenei-escape-moscow-protests-revealed-h5f95ctb5) Али Хаменеи в москву выглядит почти наверняка информационным вбросом, а не утечкой реального плана. Но важен не сам «факт», а его функция.

Во-первых, такой слух бьёт по сакральности фигуры рахбара. Верховный лидер в Иране — это не просто политик, а символ устойчивости системы. Само допущение мысли о его бегстве разрушает образ «стоящего до конца» и впервые публично вводит сценарий: он может не удержать контроль.

Во-вторых, вброс адресован элитам и силовикам. Посыл прост и токсичен: «А если он уйдёт — вы останетесь?» Для авторитарной вертикали сомнение в центре куда опаснее уличных лозунгов. Оно заставляет думать о личных сценариях выживания и подтачивает лояльность.

В-третьих, это психологический сигнал улице. Даже как слух он работает на ощущение трещин наверху: протестующие начинают верить, что режим нервничает и просчитывает худшие варианты. В таких режимах моральное превосходство иногда важнее численности.

Отдельно — почему именно москва. Это символический ход: союзник превращается не в опору до победы, а в последний приют. Для Исламской Республики такая рамка унизительна и подчёркивает изоляцию.

***

Этот вброс не про реальный план эвакуации. Он про расшатывание психологической устойчивости системы — без танков и баррикад. В авторитарных режимах слухи такого уровня — это форма мягкой атаки на вертикаль. И запускают их именно тогда, когда страх начинает менять сторону.

Істребін.UA - Добавлю. Так же Израиль ведет очень мощное ИПСО против действующего режима аятолы Хаменея.

Джерело: https://t.me/istrebin/31966

