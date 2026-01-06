Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:25
Просмотров: 72

Слух о «бегстве Хаменеи в москву» — зачем он появился?

Слух о «бегстве Хаменеи в москву» — зачем он появился?

Публикация британской The Times о якобы возможном бегстве (https://www.thetimes.com/world/middle-east/article/iran-ayatollah-khamenei-escape-moscow-protests-revealed-h5f95ctb5) Али Хаменеи в москву выглядит почти наверняка информационным вбросом, а не утечкой реального плана. Но важен не сам «факт», а его функция.

Во-первых, такой слух бьёт по сакральности фигуры рахбара. Верховный лидер в Иране — это не просто политик, а символ устойчивости системы. Само допущение мысли о его бегстве разрушает образ «стоящего до конца» и впервые публично вводит сценарий: он может не удержать контроль.

Во-вторых, вброс адресован элитам и силовикам. Посыл прост и токсичен: «А если он уйдёт — вы останетесь?» Для авторитарной вертикали сомнение в центре куда опаснее уличных лозунгов. Оно заставляет думать о личных сценариях выживания и подтачивает лояльность.

В-третьих, это психологический сигнал улице. Даже как слух он работает на ощущение трещин наверху: протестующие начинают верить, что режим нервничает и просчитывает худшие варианты. В таких режимах моральное превосходство иногда важнее численности.

Отдельно — почему именно москва. Это символический ход: союзник превращается не в опору до победы, а в последний приют. Для Исламской Республики такая рамка унизительна и подчёркивает изоляцию.

***

Этот вброс не про реальный план эвакуации. Он про расшатывание психологической устойчивости системы — без танков и баррикад. В авторитарных режимах слухи такого уровня — это форма мягкой атаки на вертикаль. И запускают их именно тогда, когда страх начинает менять сторону.

Істребін.UA - Добавлю. Так же Израиль ведет очень мощное ИПСО против действующего режима аятолы Хаменея.

Джерело: https://t.me/istrebin/31966

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

російська пропаганда запустила хвилю дезінформації про нібито підготовку «української хімічної провокації», щоб дискредитувати Сили оборони України
Сегодня 08:06    85
Ослабленный режим, разрозненные протесты: Иран на критическом этапе — анализ
05.01.2026 09:16    115
Виявилося, що великою загрозою для клімату є штучний інтелект
05.01.2026 08:20    121
Отчаянная ложь: зачем россии пришлось врать про удар по резиденции путина на Валдае
04.01.2026 09:25    227
путін бреше, що він «ніколи не хотів війни і ніколи її не починав»
04.01.2026 09:03    199
Протесты прошли уже в 90 городах и сёлах Ирана
04.01.2026 07:55    102
Брехня: «військовий 158-ї ОМБр на відео демонструє, як його форма примерзла до тіла»
04.01.2026 06:34    131
Памʼятник Леніна, перероблений на Шевченка, став музейним експонатом
03.01.2026 10:57    151
Навроцький: між Польщею та Україною є невирішені питання
03.01.2026 10:05    134
окупанти продовжуют промивати мозки дітям
03.01.2026 08:52    153
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 