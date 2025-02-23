“Слышь, кадыровцы ― это пи..орасы бородатые! С..бались, нах..й, вот эти чеченцы!” - перехоплення ГУР

У черговому перехопленні, здобутому українськими розвідниками, росіянин розповідає цікаві історії про “кадировців”.

“Ой, бл..дь, слышишь, кадыровцы ― это пи..арасы бородатые, бл..дь. Пробыли полгода, нах..й. [...] Они же курск, нах..й, откинули, бл..дь, осталось только бородатых человек, нах..й, там взвод остался, а остальные с..бались, нах..й”, ― розказав.

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Джерело: gur.gov.ua

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