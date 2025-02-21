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Смерть на Східному проспекті ― у Бердянську знищено російського воєнного злочинця євґєнія боґданова

Смерть на Східному проспекті ― у Бердянську знищено російського воєнного злочинця євґєнія боґданова

20 лютого 2025 року о 6:05 біля 96-го будинку на Східному проспекті тимчасово окупованого Бердянська вибухнув сірий автомобіль Renault Duster ― вигорів дотла; на місце прибули російсько-окупаційні служби.

Всередині машини перебував воєнний злочинець боґданов євґєній юрьєвіч ― громадянин держави-агресора росії, який формально обіймав посаду так званого заступника голови окупаційної адміністрації Бердянська.

До обов’язків російського загарбника входили, зокрема, контроль за фінансами в окупаційній адміністрації та організація будівництва фортифікаційних споруд у тимчасово окупованих районах Запорізької області.

Під час свого перебування на окупованих українських територіях євґєній боґданов неодноразово вчиняв воєнні злочини проти громадян України.

Воєнний злочинець народився 11.08.1970 року в місті пікальово боксітоґорского району лєнінґрадскої області. До Бердянська прибув одразу після захоплення міста військами держави-агресора у 2022 році. В окупаційну адміністрацію призначений за вказівкою російських спецслужб.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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