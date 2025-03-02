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Согласно подсчётам DeepState, в феврале россия оккупировала 192 км² украинской территории

Согласно подсчётам DeepState, в феврале россия оккупировала 192 км² украинской территории

Темпы российского наступления снижаются четвёртый месяц подряд, хотя это всё ещё больше, чем в этот же месяц год назад, а российская группировка сохраняет высокую боеспособность и продолжает ежедневные интенсивные штурмы.

В КурНР мы потеряли 32 км². Это наименьший показатель за последние 5 месяцев (максимум был в октябре 2024).

✔️По областям

• Донецкая обл: -158 км²

• Харьковская обл: -23 км²

• Луганская обл: -11 км²

• Запорожская обл: -0 км²

• Курская обл: -32 км²

При условии сохранения американских поставок можно было бы рассчитывать на дальнейшее замедление российского наступления.

Как будет без них - не знаю. Пока нет сообщений о том, что США остановили помощь, хотя, как пишет The Wall Street Journal, Трамп рассматривает частичную или полную приостановку.

Больше всего обидно, что вся тяжесть от сорванных переговоров снова упадёт на плечи украинских героев на фронте, которые три года делали невозможное, а сейчас будут вынуждены делать невозможное в условиях неопределённости с американской помощью.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/17313

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