Сьогодні, 6 серпня, ми вшановуємо Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї

Цей день обрано невипадково:

Саме 6 серпня 1945 року Сполучені Штати Америки скинули ядерну бомбу на японське місто Хіросіма. Від вибуху та його наслідків загинуло від 90 000 до 146 000 людей — здебільшого мирних мешканців.

Це був перший в історії воєнний акт застосування ядерної зброї. Наслідки були жахливими — не лише миттєва загибель десятків тисяч, але й роки страждань від опромінення, хвороб, мутацій та втрат.

Трагедія Хіросіми, а згодом і Нагасакі, стала глобальним попередженням: зброя масового знищення — не гарантія миру, а вирок людяності.

Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї — це заклик до всіх націй: зберегти життя, майбутнє, планету. Це день пам’яті, усвідомлення та відповідальності.

У світі, де ще звучать ядерні погрози, цей день — як ніколи важливий для України, яка стала жертвою агресії держави, що порушила всі міжнародні гарантії безпеки.

Мир неможливий на уламках спалених міст. Безпека не може будуватись на страху. Єдине, що здатне зберегти людство — це роззброєння, довіра й усвідомлення спільної відповідальності.

Джерело: https://t.me/c/1197363285/171529

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