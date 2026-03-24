Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:42
Просмотров: 56

Сьогодні була одна з наймасовіших атак з застосуванням ударних БпЛА на територію України за весь час

Ця мапа намальована після масованої ранкової атаки, карта під час нічної атаки за цим посиланням — https://allkharkov.ua/news/pro/vorog-masovano-atakyvav-ykrany-ydarnimi-bpla-krilatimi-raketami-balstikou-mapa.html

Застосовано більше 800 БпЛА починаючи з вечора.

Атака триває більше 21 години.

Основний напрямок удару —Львів, Київ, Івано-Франківськ, Тернопіль, Вінниця, Дніпро, Одещина, прифронтові території.

Основна ціль удару — цивільна інфраструктура, в цей раз не енергетична а саме цивільна у центрах міст України, особливо у західних регіонах України.

-------------

Була спроба удару по одній із адміністративних будівель в Івано-Франківську. Є пошкоджені вікна, зокрема, пологового будинку і 10 довколишніх будівель.

Внаслідок ворожої атаки по центру Івано-Франківська загинули двоє людей, - ОВА

Ще четверо людей постраждали, серед них — 6-річна дитина.

-------------

Голова ЛОВА Максим Козицький уточнив, що у місті пошкоджена памʼятка архітектури національного значення — ансамбль Бернардинського монастиря. Об'єкт внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом. Пожежа охопила примурні будівлі комплексу.

Також є влучання в житлові будинки у Львові та обʼєкти критичної інфраструктури у Комарнівській та Добросинсько-Магерівській громадах. У селі Серники загорівся приватний будинок.

Кількість постраждалих у Львові зростає: відомо 13 поранених, — мер

Джерело: https://t.me/mon1tor_ua/64052

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

