Сьогодні була одна з наймасовіших атак з застосуванням ударних БпЛА на територію України за весь час

Застосовано більше 800 БпЛА починаючи з вечора.

Застосовано більше 800 БпЛА починаючи з вечора.

Атака триває більше 21 години.

Основний напрямок удару —Львів, Київ, Івано-Франківськ, Тернопіль, Вінниця, Дніпро, Одещина, прифронтові території.

Основна ціль удару — цивільна інфраструктура, в цей раз не енергетична а саме цивільна у центрах міст України, особливо у західних регіонах України.

Була спроба удару по одній із адміністративних будівель в Івано-Франківську. Є пошкоджені вікна, зокрема, пологового будинку і 10 довколишніх будівель.

Внаслідок ворожої атаки по центру Івано-Франківська загинули двоє людей, - ОВА

Ще четверо людей постраждали, серед них — 6-річна дитина.

Голова ЛОВА Максим Козицький уточнив, що у місті пошкоджена памʼятка архітектури національного значення — ансамбль Бернардинського монастиря. Об'єкт внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом. Пожежа охопила примурні будівлі комплексу.

Також є влучання в житлові будинки у Львові та обʼєкти критичної інфраструктури у Комарнівській та Добросинсько-Магерівській громадах. У селі Серники загорівся приватний будинок.

Кількість постраждалих у Львові зростає: відомо 13 поранених, — мер

