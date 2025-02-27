Сьогодні річниця боїв за 134 школу

27 лютого 2022 року, на третій день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, окупанти прорвали оборону та зайшли до Харкова на легкій броньованій техніці. Протягом кількох годин захисники міста перерізали росіянам шляхи, заблокували та знищили ворожих диверсантів. Наймасштабніший бій того дня відбувся у стінах школи №134, яка внаслідок зіткнення перетворилася на руїни.

27 лютого — це перший та єдиний прорив окупантів до Харкова. Він відбувся на Олексіївці, колона заїхала до міста.

Російських "Тигрів", які в'їхали в місто, оборонці Харкова відловлювали вже на вулицях Пушкінській, Весніна та Шевченка.

В школі №134 по вулиці Шевченка вдалося закріпитися групі росіян з 30 людей. Цю будівлю окупанти обрали не випадково.

Школу вони обрали не просто так, це стратегічний об'єкт, де є бункер, підвал, вони це розуміли. Захисники Харкова знищили окупантів, школа згоріла.

Також, наші зазнали тоді втрат... Українські сили втратили одного загиблого (сержант Вадим Андрієвський) та п'ятьох поранених, з техніки — один БТР-4.

Джерело: https://t.me/vekha/106112?single

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