Спалили “Славяніна”, вгатили по “Авангарду” — спецпризначенці ГУР уразили два військові судна агресора

У ніч з 13 на 14 березня 2026 року майстри Департаменту активних дій ГУР МО України завдали успішних ударів по двох військових суднах держави-агресора росії.

Внаслідок операції виведено з ладу ворожий залізничний пором “Славянін” та пошкоджено судно “Авангард”, які противник використовував для ведення злочинної війни проти України.

Вказані судна були основними елементами так званої Керченської поромної переправи та відігравали одну з ключових ролей у морській воєнній логістиці агресора — йдеться, зокрема, про транспортування зброї, військової техніки, боєприпасів.

У межах операції спецпризначенці воєнної розвідки спільно з іншими складовими Сил оборони України також завдали вогневого ураження по інфраструктурі порту “Кавказ” у краснодарскому краї, який росія експлуатує для ведення війни проти нашої держави.

Збройна боротьба триває.

Слава Україні!

Эти паромы уже поражались.

«Авангард» - в мае 2024 ракетой Атакмс.

«Славянин» - в июле 2024 Нептуном.

Был еще третий паром - «Конро Трейдер». Ему вломили в мае 2024 Атакмсом, а в августе 2024 Нептуном. Там ему совсем...

Джерело: gur.gov.ua, https://t.me/ShrikeNews/28652

