Іспанія залишилася без телефонного зв’язку та інтернету: збій стався у Movistar, Orange, Vodafone та інших

Усі мобільні мережі в Іспанії перестали працювати. Це сталося лише через чотири тижні після того, як країна зазнала загального відключення електроенергії. Провідні оператори Іспанії, включаючи Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil та O2, зазнали збою.

Про це пише LBC.

Клієнти не можуть телефонувати, отримувати SMS або користуватися мобільним інтернетом через відключення, яке, за даними сайту DownDetector, почалося близько 5 ранку.

Збій охопив більшу частину країни – про проблеми повідомляють у всіх великих містах, зокрема в Мадриді, Малазі, Барселоні, Валенсії, Мурсії, Севільї та Більбао.

Люди по всій країні повідомляють про відсутність сигналу, повне відключення зв’язку та проблеми з інтернетом.

Збій також зачепив лінії екстрених служб – загальноєвропейський номер 112 став недоступним у частині Іспанії.

Причиною проблеми, ймовірно, став масштабний збій у системі Telefónica – компанії, яка є оператором більшості мобільних мереж в Іспанії. Ця транснаціональна корпорація – друга за величиною в Іспанії, вона надає телекомунікаційні послуги у 18 країнах і є однією з найбільших телефонних та мобільних компаній у світі. За повідомленнями, гігант зв’язку здійснив оновлення мережі, яке пішло не за планом, що призвело до масштабного відключення зв’язку для мільйонів іспанців.

Агентство Телевидения Новости