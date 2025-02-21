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Спецслужби росії взяли на себе функцію виробництва фейків, ― Андрій Юсов

Спецслужби росії взяли на себе функцію виробництва фейків, ― Андрій Юсов

Фейк російської служби внєшнєй развєдкі про начебто підготовку Україною терактів проти дипломатів ЄС ― чергова серія брехні від спецслужб держави-агресора.

Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов у коментарі “РБК-Україна”.

“Безумовно це фейки. З іншого боку, це пряма загроза дестабілізації ситуації в інших країнах ― путінські спецслужби добре вміють влаштовувати різноманітні провокації і теракти в тому числі і проти власних громадян. Безумовно, весь світ розуміє абсурдність цих заяв, але пропагандистські задачі вимагають певних дій, навіть якщо вони абсолютно не витримують жодної критики”, ― зазначив Андрій Юсов.

Нагадаємо, раніше російські спецслужби поширили брехню про начебто підготовку нападів на представників так званої російської опозиції за кордоном.

Більше коментарів Андрія Юсова читайте за лінком: https://www.rbc.ua/rus/news/gur-poyasnili-navishcho-rosiyi-vigadali-terakt-1739971506.html

Джерело: gur.gov.ua

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