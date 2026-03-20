Спецслужбы ЕС фиксируют рост случаев привлечения гражданских граждан российской разведкой для шпионажа и диверсий

Нидерландская контрразведка сообщает, что рф преимущественно работает онлайн, обещая людям денежное вознаграждение или применяя психологическое давление для сбора информации, слежения.

К операциям привлекают лиц без специальной подготовки, которые часто не понимают, что действуют в пользу иностранного государства. Основной инструмент вербовки – мессенджеры, прежде всего Telegram. Аналогичную тактику россияне используют и в Украине.

рф продолжает гибридную агрессию против Европы, используя гражданских в качестве «одноразовых агентов» для дестабилизации - отмечают в Центре противодействия дезинформации.

