Сегодня 07:51
Спецслужбы ЕС фиксируют рост случаев привлечения гражданских граждан российской разведкой для шпионажа и диверсий

Спецслужбы ЕС фиксируют рост случаев привлечения гражданских граждан российской разведкой для шпионажа и диверсий

Нидерландская контрразведка сообщает, что рф преимущественно работает онлайн, обещая людям денежное вознаграждение или применяя психологическое давление для сбора информации, слежения.

К операциям привлекают лиц без специальной подготовки, которые часто не понимают, что действуют в пользу иностранного государства. Основной инструмент вербовки – мессенджеры, прежде всего Telegram. Аналогичную тактику россияне используют и в Украине.

рф продолжает гибридную агрессию против Европы, используя гражданских в качестве «одноразовых агентов» для дестабилизации - отмечают в Центре противодействия дезинформации.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/66078

