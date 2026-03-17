Спочатку Трамп протягом року пояснює союзникам, які вони ніякі

Каже, що вони невдячні. Каже, що НАТО - «застаріла організація». Виголошує, що у європейців не така демократія. Що вони «користуються американською безпекою». Майже оголошує Німеччину економічним противником, проти якого можна вводити мита і ще й пригрозити виведенням американських військ. З Канадою веде торгові війни і публічні образи на самітах. З Японією та Південною Кореєю проводить переговори у стилі керуючого бізнес-центром: або платите більше за американські війська, або будемо переглядати всю конструкцію безпеки…

І тут приходить година Ч - коли ті ж самі країни, як з’ясувалося, повинні допомагати Вашингтону з питанням безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

І у Вашингтоні щиро дивуються: а чому союзники не біжать допомагати?

Справді, чому ж?

Після стількох місяців публічного «виховання» партнерів, тарифних війн і лекцій про те, скільки вони «винні Америці», реакція виявилась… стриманою. Хто б міг подумати!

Звісно, у Європи та Азії є власний інтерес у свободі судноплавства через Ормуз. Якщо конфлікт на Близькому Сході затягнеться, стояти осторонь їм буде не вигідно самим. Але є нюанс.

Міжнародна політика - це, виявляється, не те, що можна засунути в банальні торги. Ми про це кажемо постійно, маючи на увазі росію і її пропозиції Трампу все «порішати» з Україною і перейти до «бізнесу на трильнони». І тут виявилося, що союзники - це не підрядники, яким можна роками пояснювати їхню другорядність, а потім телефонувати, коли раптом знадобилась допомога.

До речі, перші ж бойові епізоди вже показали очевидне, що без європейських баз, логістики та повітряних коридорів США проєктувати силу на Близький Схід було б значно складніше. Тобто без тих самих союзників, яких ще вчора переконували, що вони занадто дорого обходяться Америці.

І недарма Джеймс Меттіс колись сказав річ, яка дивно погано вкладається у бізнес-логіку:

«Нації з союзниками процвітають. Нації без союзників занепадають».

Це якраз той випадок, коли рахувати потрібно не тільки гроші. Але чомусь логіка підказує, що навіть цей урок Трамп не засвоїть.

(с) Viktor Shlincak

Джерело: facebook.com

