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Спостерігачі МАГАТЕ на Запорізькій АЕС не бачать ознак того, що росія намагається запустити станцію — Reuters

Спостерігачі МАГАТЕ на Запорізькій АЕС не бачать ознак того, що росія намагається запустити станцію — Reuters

«Наші команди, як і раніше, підтверджують, що зараз немає вказівок на те, що буде якась активна підготовка до перезапуску станції», — цитує агентство представника МАГАТЕ.

Цього тижня українська місія при МАГАТЕ направила ноту, в якій йшлося про «очевидний намір» росії запустити Запорізьку АЕС. До цього такий самий висновок зробила неурядова організація Greenpeace, вказуючи на супутникові знімки, на яких вони бачили сліди будівництва на окупованій території нової високовольтної лінії, що веде до АЕС.

Наразі всі шість реакторів Запорізької АЕС заглушено, вони перебувають у стані «холодної зупинки».

Джерело: https://t.me/znua_live/203705

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