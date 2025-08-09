Надзвичайне
Сегодня 09:55
Просмотров: 106

Справу «Аеросвіту» Ігоря Коломойського остаточно закрили — олігарх вимагав від держави $700 млн

Справу «Аеросвіту» Ігоря Коломойського остаточно закрили — олігарх вимагав від держави $700 млн

Цей позов подала ще у 2015 році компанія, одним з кінцевих бенефіціарів якої є Ігор Коломойський. Позивач звинувачував українські держоргани в доведенні авіакомпанії «Аеросвіт» до банкрутства і вимагав $700 млн.

Мінюст стверджував, що банкрутство «Аеросвіту» сталося виключно через внутрішню фінансову неспроможність і неефективне управління.

У процесі розгляду справи Міжнародний трибунал зобовʼязав сторони сплатити арбітражний збір, однак позивач цього так і не зробив. У результаті провадження зупинили в січні 2025 року, а згодом — остаточно закрили.

Фото: AeroSvit / Facebook

Джерело: https://t.me/babel/72669

Новости портала «Весь Харьков»

