Среднесуточные потери армии рф в Украине в июле оказались самыми низкими с апреля 2024 года — разведка Британии

По состоянию на 2025 год потери в конфликте составили 260 000 человек. С марта 2025 года среднесуточные потери российских войск умеренно снижались по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в разведобзоре Минобороны Британии.

Умеренное снижение ежемесячных потерь со стороны россии произошло на фоне продолжающихся высоких оперативных темпов российских атак по всей линии фронта и последовательного продвижения россии на Донбассе - говорится в обзоре.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/58620

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