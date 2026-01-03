Надзвичайне
США викрали президента Венесуели і його дружину: їх уже вивезено з країни

Президент США Дональд Трамп прокоментував операцію у Венесуелі, де з ночі 3 січня збройні сили США завдають ударів по столиці країни Каракасу.

Як пише УНІАН, Трамп підтвердив, що операція пройшла успішно, а також повідомив про захоплення лідера країни Ніколаса Мадуро.

«Сполучені Штати Америки успішно провели масштабний удар по Венесуелі та її лідеру, президенту Ніколасу Мадуро, який разом зі своєю дружиною був захоплений і вивезений з країни», – заявив Трамп.

Він додав, що операція проводилася спільно з правоохоронними органами США.

Також Трамп повідомив, що сьогодні об 11:00 (18:00 за Києвом) у Мар-а-Лаго відбудеться пресконференція, на якій буде повідомлено подробиці.

Агентство Телевидения Новости

