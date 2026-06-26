«Сталевий кордон» нищить ворогів, або особливості повітряного «рибальства» (ВІДЕО)

Бійці бригади «Сталевий кордон» у складі Сил оборони України на Курському та Північно-Слобожанському напрямках за минулу добу ліквідували трьох окупантів та завдали ворогу значних втрат у техніці й фортифікаціях.

Розрахунки знищили автомобіль з боєкомплектом, чотири укриття, блокпост, ворожу антену та дві гармати. А на додачу – приземлили ворожий «Мавік», буквально спіймавши його на вудочку.

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»