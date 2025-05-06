Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:00
Просмотров: 68

Істерія побєдобєсія на ТОТ України до 9 травня набирає обертів

Істерія побєдобєсія на ТОТ України до 9 травня набирає обертів

Цілий тиждень на ТОТ — суцільна пропагандистська лихоманка. Від садочків до ЖЕКів — усі зганяють людей на акції “дня побєди”.

кремль фарбує танки, прибирає “визволителів” і змушує молодь клеїти гасла про “мір і свободу” — поки насправді триває окупація, репресії та мобілізація.

У Мелітополі студентів “коледжу” під керівництвом колаборантки федорової змушують оформлювати вікна радянськими символами. Паперові гвоздики — як прикриття для реального терору.

Культ “побєди” — це не про пам’ять. Це інструмент кремля для контролю й зомбування.

ЦНС нагадує: справжній мир буде після деокупації. Повідомляй про ворога в наш анонімний чат-бот (https://t.me/official_sprotyv_bot) та приєднуйтесь до Руху опору (https://tinyurl.com/opirUA)

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6873

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

6 травня 1864 року народився головний батько «Січей» Кирило Трильовський
Сегодня 11:28    56
На этой неделе любой текст можно озаглавить «Накануне»
Сегодня 11:14    71
Збито 54 ворожі БПЛА, 70 безпілотників-імітаторів – не досягли цілей (локаційно втрачені)
Сегодня 10:57    59
БЕБ відкрило схему продажу контрафактних гаджетів
Сегодня 10:47    60
СБУ затримала агентку фсб, яку завербували у ТікТок: жінка шпигувала для ворога на Донеччині
Сегодня 10:21    49
З Днем піхоти! Слава Україні!
Сегодня 10:15    56
Фейк про бесконечный эшелон с российскими танками в Украину
Сегодня 10:08    84
Сьогодні згадуємо Юрія Липу — ідеолога української Незалежності
Сегодня 09:57    73
САП. Цивільна конфіскація
Сегодня 09:45    94
В Україні стартувала інформаційна кампанія з повернення депортованих росією дітей: серед завдань – створення єдиної ДНК-бази
Сегодня 09:33    61
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 