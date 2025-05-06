Цілий тиждень на ТОТ — суцільна пропагандистська лихоманка. Від садочків до ЖЕКів — усі зганяють людей на акції “дня побєди”.

кремль фарбує танки, прибирає “визволителів” і змушує молодь клеїти гасла про “мір і свободу” — поки насправді триває окупація, репресії та мобілізація.

У Мелітополі студентів “коледжу” під керівництвом колаборантки федорової змушують оформлювати вікна радянськими символами. Паперові гвоздики — як прикриття для реального терору.

Культ “побєди” — це не про пам’ять. Це інструмент кремля для контролю й зомбування.

ЦНС нагадує: справжній мир буде після деокупації. Повідомляй про ворога в наш анонімний чат-бот (https://t.me/official_sprotyv_bot) та приєднуйтесь до Руху опору (https://tinyurl.com/opirUA)

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6873

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