Історія, яку не дуже любили розповідати
У ніч з 7 на 8 квітня 1951 року радянська влада провела операцію з красивою назвою — «Північ». Звучить майже як щось про подорожі чи романтику. Насправді ж — це був квиток в один кінець.
Свідки Єгови - тисячі людей, цілі сім’ї — з дітьми, старими, з тим, що встигли схопити за кілька годин — вантажили у товарні вагони і відправляли до Сибіру. Без суду. Без права вибору. Просто тому, що вони були «не такі».
Їхня провина? Віра. Відмова брати до рук зброю. Небажання любити «правильно» — тобто так, як наказує держава.
Держава, яка так боялася тихих людей з Біблією, що відправляла їх у тайгу.
Іронія в тому, що імперії, які будуються на страху, завжди найбільше бояться не армій — а переконань. Бо переконання не можна посадити у вагон і вивезти за тисячі кілометрів.
Минуло багато років. Архіви відкрилися. Назви операцій стали відомі. Але механізм залишився той самий: спочатку — ярлик «неблагонадійні», потім — репресія, а далі — тиша.
Тому варто пам’ятати. Не для пафосу. А щоб у черговий раз не повірити, що «так було потрібно».
Бо як тільки так починають говорити — значить, десь уже вигадують нову «операцію». З новою красивою назвою.
Малюнок згенеровано ШІ
(с) Семен Шимко
