Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:04
Просмотров: 40

Історія, яку не дуже любили розповідати

У ніч з 7 на 8 квітня 1951 року радянська влада провела операцію з красивою назвою — «Північ». Звучить майже як щось про подорожі чи романтику. Насправді ж — це був квиток в один кінець.

Свідки Єгови - тисячі людей, цілі сім’ї — з дітьми, старими, з тим, що встигли схопити за кілька годин — вантажили у товарні вагони і відправляли до Сибіру. Без суду. Без права вибору. Просто тому, що вони були «не такі».

Їхня провина? Віра. Відмова брати до рук зброю. Небажання любити «правильно» — тобто так, як наказує держава.

Держава, яка так боялася тихих людей з Біблією, що відправляла їх у тайгу.

Іронія в тому, що імперії, які будуються на страху, завжди найбільше бояться не армій — а переконань. Бо переконання не можна посадити у вагон і вивезти за тисячі кілометрів.

Минуло багато років. Архіви відкрилися. Назви операцій стали відомі. Але механізм залишився той самий: спочатку — ярлик «неблагонадійні», потім — репресія, а далі — тиша.

Тому варто пам’ятати. Не для пафосу. А щоб у черговий раз не повірити, що «так було потрібно».

Бо як тільки так починають говорити — значить, десь уже вигадують нову «операцію». З новою красивою назвою.

Малюнок згенеровано ШІ

(с) Семен Шимко

Джерело: facebook.com/antivsepropalshik.vybrane

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 