Світова реакція на план Трампа щодо захоплення сектору Ґази — Reuters

▶ ️Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі

«Ми завжди чітко дотримувалися думки, що повинні прагнути до двох держав. Ми повинні бачити палестинців, здатних жити і процвітати на своїй батьківщині, в Ґазі і на Західному березі».

▶ ️Прем'єр-міністр Великобританії Кейр Стармер

«Палестинцям необхідно дозволити повернутися до своїх домівок і відновити Ґазу, і ми будемо підтримувати їх у рішенні про створення двох держав».

▶ ️Управління ООН з прав людини

«Будь-яке примусове переміщення або депортація осіб з окупованої території суворо заборонені.

Ґаза має бути відновлена за повного дотримання міжнародного права і законів про права людини».

Міністр закордонних справ Єгипту Бадр Абделатті обговорив із прем'єр-міністром Палестини Мухаммедом Мустафою важливість просування проєктів із відновлення Ґази без того, щоб палестинці залишили сектор.

▶ ️Прес-секретар кремля Дмитро Пєсков

«росія вважає, що врегулювання на Близькому Сході можливе тільки на основі принципу двох держав».

▶ ️МЗС КНР

«Китай сподівається, що всі сторони сприймуть припинення вогню і постконфліктне управління як можливість повернути палестинське питання на правильний шлях політичного врегулювання на основі рішення про дві держави».

▶ ️Високопоставлений іранський чиновник

«Іран не згоден з будь-яким переміщенням палестинців і повідомив про це різними каналами».

Джерело: https://t.me/znua_live/188614

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