Сегодня 10:00
Суд відібрав у ветеранської ГОшки землю у Києві, отриману під неіснуючу будівлю

Господарський суд міста Києва зобов'язав громадську організацію "Київський центр підтримки ветеранів "Шана" повернути Київраді столичну земельну ділянку, отриману під неіснуючу будівлю.

Про це свідчить рішення суду від 24 вересня.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,3 га, що розташована по вулиці Пухівській, 2 в Деснянському районі міста Києва, неподалік озера Алмазне.

У 2021 році держреєстратор Віталій Набок зареєстрував за особою, чиє прізвище приховане в Судовому реєстрі, господарську будівлю площею 550 кв м на Пухівській, 2. Надалі ця будівля стала членським внеском до ГО"Шана", що стало підставою для отримання землі площею 0,3 га.

Водночас як з'ясувалося, ніякої господарської будівлі площею 550 кв м Пухівській, 2 не існувало і не існує. Там знаходяться бетонні блоки із закріпленою металевою конструкцією аркової форми та тимчасові споруди.

У суді громадська організація стверджувала, що будівля використовується для воєнних цілей, і посилалася на укладений 07.02.2025 меморандум про співробітництво у галузі національної безпеки та оборони з ГО "Українська асоціація виробників. Інструкторів та операторів "Центр БПЛА.УА "КРУК" і навчальним центром комплексної підтримки "ДГВ" добровольчого формування територіальної громади міста Києва "Легіон Оболонь".

Суд відхилив цей аргумент, оскільки він не підтверджує наявність господарської будівлі, та в результаті скасував держреєстрацію за "Шаною" будівлі 550 кв м, зобов'язав громадську організацію повернути Київраді земельну ділянку і знести там бетонні блоки, а також скасував у державному земельному кадастрі держреєстрацію земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:62:212:0065 площею 0,3 га.

Засновником ГО "Київський центр підтримки ветеранів "Шана" є Віктор Яремко, керівник Геннадій Сінцов.

Темы: суд, україна

