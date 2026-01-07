Суд визнав необґрунтованими активи родини колишнього керівника одного з обласних ТЦК та СП вартістю понад 3,8 млн грн

Колегія суддів ВАКС частково задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів на суму понад 3,8 млн грн, якими користується родина колишнього керівника одного з обласних ТЦК та СП.

▶ ️Мова йде про:

- будинок із земельною ділянкою;

- два автомобілі, зареєстровані на дружину посадовця;

- 20 тис. доларів США, які він набув разом із дружиною.

Суд постановив стягнути в дохід держави будинок із землею, а також вартість однієї з автівок у сумі 786 300 гривень.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.

Зазначимо, що аналізом доходів і видатків посадовця та його сім’ї встановлено неможливість набути вказане майно за рахунок законних прибутків. Крім того, з’ясовано, що згадане майно придбано за готівку, тоді як законні доходи витрачались родиною переважно безготівково.

Позов пред’явлено за матеріалами НАЗК та ДБР.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3565

