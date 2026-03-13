Судна «тіньового флоту» під прапором рф масштабують гібридні загрози для Європи

Служба зовнішньої розвідки України отримала дані про плани кремля збільшити кількість танкерів, які транспортують нафту під прапором рф. Таке рішення продиктоване дедалі частішими прецедентами затримань танкерів «тіньового флоту» рф країнами Європи та Сполученими Штатами Америки.

Крім того, це може свідчити про взаємодію росії з Іраном в контексті координації безпечного проходу суднами «тіньового флоту» зони військового конфлікту на Близькому Сході.

федеральна автономна установа «російський морський регістр судноплавства» (перебуває під санкціями ЄС) найближчим часом планує провести ідентифікацію та огляд близько 80 танкерів з метою їх перереєстрації.

Розподіл танкерів за країнами реєстрації судновласників є таким: Сейшельські острови – 35 суден, Китай – 23 судна, Азербайджан – 13 суден та Самоа – 8 суден. Крім того, є танкери, що належать судновласникам з реєстрацією у В’єтнамі, Індії, ОАЕ та на Маршалових островах.

Збільшення «тіньового флоту» під російським прапором автоматично полегшує росії завдання впровадити на них агентуру спецслужб рф задля подальшого здійснення розвідувально-диверсійної діяльності проти країн Заходу. Особливої актуальності це набуває в Балтійському регіоні, через який забезпечується понад 40% морського експорту російської нафти.

Реєстрація танкерів під російським прапором остаточно «розв’язує руки» кремлю в контексті використання таких суден як інструменту гібридних загроз для Європи та інших країн Заходу.

Довідково:

саме такий прийом використаний кремлем у січні 2026 року щодо танкера «BELLA 1» (IMO 9230880), який перевозив нафту в інтересах Ірану та Венесуели. Це судно «тіньового флоту» отримало російську реєстрацію одразу після того, як було викрите присвоєння ним фальшивого прапора Гаяни.

Джерело: szru.gov.ua

