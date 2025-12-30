Сегодня 09:40
Просмотров: 93
Судно «Ursa Major» із російського «тіньового флоту», яке затонуло біля берегів Іспанії, перевозило таємний стратегічний вантаж
Про це заявили іспанські слідчі.
За даними розслідування, на борту перебували два корпуси ядерних реакторів типу ВМ-4СГ, імовірно призначені для Північної Кореї.
Судно затонуло 23 грудня 2024 року за 60 миль від Картахени. Слідчі заявляють, що в корпусі виявили отвір, який може свідчити про зовнішній удар. Не виключається версія ураження торпедою.
Джерело: https://t.me/UkrainaTut1/44836