Супутникові знімки підтверджують таємне перевезення сотень північнокорейських військових до російського порту

Дослідники з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в Каліфорнії виявили, що в жовтні та листопаді 2024 року російські військові кораблі перевозили солдатів КНДР у порт «дунай» на далекому сході росії, пише (https://edition.cnn.com/2025/02/26/asia/ukraine-war-north-korean-troops-russian-ships-hnk-intl/index.html) CNN.

Перевезення підтвердили за допомогою супутникових знімків: 17 жовтня біля десантного корабля «ніколай вілков» стояли кран та вантажівка, а 20 жовтня техніка зникла – ймовірно, військових уже висадили.

Також дослідники ідентифікували російські кораблі класу «Ропуха» і «Алігатор» на супутникових знімках, оскільки вони збігаються з фотографіями, зробленими міністерством оборони Японії в березні 2022 року, коли кораблі проходили через японські води.

Кожен десантний корабель може вмістити кілька сотень солдатів.

Раніше порт «дунай» використовували для перевезення вантажів між росією та Північною Кореєю з моменту, коли Пхеньян почав підтримувати вторгнення в Україну у 2023 році, додали дослідники.

Нагадаємо, ще у жовтні Центр стратегічних комунікацій першим показав (https://t.me/spravdi/42230) відео, яке свідчило про залучення військових КНДР до війни проти України на боці росії.

Фото: CNN

Джерело: https://t.me/spravdi/45266

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