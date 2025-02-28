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Супутникові знімки підтверджують таємне перевезення сотень північнокорейських військових до російського порту

Супутникові знімки підтверджують таємне перевезення сотень північнокорейських військових до російського порту

Супутникові знімки підтверджують таємне перевезення сотень північнокорейських військових до російського порту

Дослідники з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в Каліфорнії виявили, що в жовтні та листопаді 2024 року російські військові кораблі перевозили солдатів КНДР у порт «дунай» на далекому сході росії, пише (https://edition.cnn.com/2025/02/26/asia/ukraine-war-north-korean-troops-russian-ships-hnk-intl/index.html) CNN.

Перевезення підтвердили за допомогою супутникових знімків: 17 жовтня біля десантного корабля «ніколай вілков» стояли кран та вантажівка, а 20 жовтня техніка зникла – ймовірно, військових уже висадили.

Також дослідники ідентифікували російські кораблі класу «Ропуха» і «Алігатор» на супутникових знімках, оскільки вони збігаються з фотографіями, зробленими міністерством оборони Японії в березні 2022 року, коли кораблі проходили через японські води.

Кожен десантний корабель може вмістити кілька сотень солдатів.

Раніше порт «дунай» використовували для перевезення вантажів між росією та Північною Кореєю з моменту, коли Пхеньян почав підтримувати вторгнення в Україну у 2023 році, додали дослідники.

Нагадаємо, ще у жовтні Центр стратегічних комунікацій першим показав (https://t.me/spravdi/42230) відео, яке свідчило про залучення військових КНДР до війни проти України на боці росії.

Фото: CNN

Джерело: https://t.me/spravdi/45266

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