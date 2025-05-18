Тактика залякування — росія планує “навчально-бойовий” запуск міжконтинентальної балістичної ракети

З метою демонстративного тиску та залякування України, а також держав-членів ЄС і НАТО держава-агресор росія в ніч на 19 травня 2025 року має намір здійснити “навчально-бойовий” запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу “ярс”.

Запуск ракети, оснащеної навчальним боєприпасом, із мобільного ґрунтового комплексу наказано здійснити розрахунку 433 полку 42 дивізії 31 армії ракетних військ стратегічного призначення держави агресора. Місце запуску ― район поблизу населеного пункту свободний свєрдловскої області росії.

Дальність польоту вказаної триступеневої твердопаливної ракети становить понад 10 тисяч кілометрів.

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Уточнение: в тексте нигде не сказано, что этот запуск МБР будет совершен по территории Украины.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/5892

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