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Тарифні заходи Трампа — найтупіша торгова війна у світі — The Wall Street Journal

Тарифні заходи Трампа — найтупіша торгова війна у світі — The Wall Street Journal

Якщо не брати до уваги Китай, то виправдання Трампа для цього економічного нападу на сусідів не має сенсу. Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт каже, що вони «дозволили нелегальним наркотикам потрапити в Америку». Але наркотики надходили до США десятиліттями і будуть надходити, доки американці продовжуватимуть їх вживати. Жодна країна не може це зупинити.

Наркотики можуть бути виправданням, оскільки Трамп чітко дав зрозуміти, що йому подобаються тарифи заради них самих.

«Нам не потрібні продукти, які є у них. У нас є вся необхідна вам нафта. У нас є всі необхідні вам дерева, тобто пиломатеріали», — сказав Трампа у четвер.

Іноді Трамп говорить так, ніби США взагалі нічого не повинні імпортувати, що Америка може бути абсолютно закритою економікою, яка виробляє все вдома. Це називається автаркією, і це не той світ, в якому ми живемо, і не той, в якому ми повинні хотіти жити, як скоро може з'ясувати Трамп.

Це нагадує нам старий жарт Бернарда Льюїса про те, що бути ворогом Америки ризиковано, але бути її другом може бути смертельно небезпечно.

Візьмемо автомобільну промисловість США, яка насправді є північноамериканською галуззю, оскільки ланцюги поставок у трьох країнах є високоінтегрованими. У 2024 році Канада забезпечила майже 13% американського імпорту автозапчастин, а Мексика — майже 42%.

Експерти галузі кажуть, що автомобіль, вироблений на континенті, перетинає кордони півдюжини разів і більше, оскільки компанії постачають компоненти та додають вартість у найбільш економічно ефективні способи.

Від цього виграють усі. Офіс торгового представника США повідомляє, що у 2023 році галузь додала понад 809 мільярдів доларів до американської економіки, або близько 11,2% від загального обсягу промислового виробництва США, підтримавши «9,7 мільйона прямих і непрямих робочих місць у США».

У 2022 році США експортували до Канади та Мексики транспортних засобів і запчастин на суму 75,4 мільярда доларів. За даними Американської ради з питань автомобільної політики, у 2023 році ця цифра підскочила на 14% до $86,2 млрд.

Без цієї торгівлі американські автовиробники були б набагато менш конкурентоспроможними. Регіональна інтеграція зараз є загальногалузевою виробничою стратегією, яка також застосовується в Японії, Кореї та Європі, спрямованою на використання різноманітних висококваліфікованих і дешевих ринків праці для постачання компонентів, програмного забезпечення та збірки.

Результатом стало те, що американські промислові потужності в автомобілебудуванні зростали паралельно зі збільшенням імпорту автомобілів, двигунів і запчастин до них. З 1995 по 2019 рік імпорт автомобілів, двигунів і запчастин зріс на 169%, тоді як промисловий потенціал США у виробництві автомобілів, двигунів і запчастин зріс на 71%.

За словами Скотта Лінсікома з Інституту Катона, ці дані свідчать про те, що «зі зростанням імпорту зростає і виробництво в США». Тисячі добре оплачуваних робочих місць у Техасі, Огайо, Іллінойсі та Мічигані зобов'язані своєю конкурентоспроможністю цій екосистемі, яка значною мірою залежить від постачальників з Мексики та Канади.

Тарифи також спричинять хаос у транскордонній торгівлі сільськогосподарськими товарами. У 2024 фінансовому році мексиканський експорт продовольства становив близько 23% від загального сільськогосподарського імпорту США, тоді як Канада постачала близько 20%. Багато провідних американських виробників переїхали до Мексики, оскільки обмеження на легальну імміграцію ускладнили пошук працівників у США.

Існує також перспектива відплати, яку Канада і Мексика продемонстрували, що знають, як втілити для досягнення максимального політичного ефекту.

У 2009 році адміністрація Обами та демократи в Конгресі припинили пілотну програму, яка дозволяла мексиканським далекобійникам в'їжджати до США, як це було передбачено в угоді Nafta. Мексика відповіла цілеспрямованими заходами щодо 90 американських товарів, щоб чинити тиск на промисловість у ключових округах Конгресу.

Серед них — каліфорнійський виноград і вино, ялинки та вишні з Орегону, джеми та желе з Огайо та соя з Північної Дакоти. Коли Трамп запровадив тарифи на сталь та алюміній у 2018 році, Мексика використала таку ж тактику, запровадивши тарифи на сталь, продукти зі свинини, свіжий сир та бурбон.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо пообіцяв відповісти на американські тарифи за принципом «долар за долар». Канада може зазнати більшого удару по ВВП, оскільки її економіка набагато менша, але американські споживачі відчують підвищення цін на деякі товари.

Нічого з цього не повинно статися згідно з торговельною угодою між США, Мексикою та Канадою, яку сам Трамп уклав і підписав під час свого першого терміну.

Готовність США ігнорувати свої договірні зобов'язання, навіть з друзями, не додасть іншим країнам бажання укладати угоди. Можливо, Трамп заявить про перемогу і відступить, якщо отримає якісь символічні поступки. Але якщо північноамериканська торгова війна триватиме, вона стане однією з найтупіших в історії.

Джерело: https://t.me/znua_live/188222

Новости портала «Весь Харьков»

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