Сегодня 12:05
Терехов: стисло про наслідки ударів по Харкову

Об 11:15 окупанти вдарили «Шахедами» по Холодногірському та Новобаварському районах.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, у першому випадку – удар поруч із житловим будинком. Загорілися автомобілі: дев’ять пошкоджено, три знищено повністю. Вибито вікна у квартирах. Є постраждалі.

В другому – влучання на території приватного сектору. Пошкоджено газову мережу, сталася пожежа даху будинку. Вибиті вікна у кількох приватних та багатоквартирних будинках. Також є постраждалі.

«Станом на зараз відомо про чотирьох поранених», – зазначив мер.

За даними Синєгубова, після ворожого обстрілу Харкова до медиків звернулася 17-річна дівчина.

«У постраждалої — гостра реакція на стрес, їй надали всю необхідну допомогу. Загалом на цю хвилину відомо про 5 постраждалих», – написав Синєгубов у Телеграм.

