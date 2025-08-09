The Wall Street Journal: Путин сказал Уиткоффу, что согласится на прекращение огня, если Украина полностью выведет войска из Донбасса

(https://www.wsj.com/world/putin-russia-ukraine-ceasefire-proposal-0021453b)

Подробности.

▪️Уиткофф передал детали Украине и Европе. Уже было три созвона с европейскими лидерами - в среду, четверг и пятницу. Во время сегодняшнего созвона Уиткофф рассказал детали предложения Путина из двух стадий.

1-я стадия: Украина выводит войска из Донбасса, линия фронта замораживается.

2-я стадия: Путин и Трамп согласовывают финальный мирный план, который впоследствии будет представлен Зеленскому.

▪️Кроме того, Путин требует признания российского контроля над Крымом де-юре (!). Насчёт признания Донецкой и Луганской областей - не ясно, но не исключается, что Путин может потребовать и это.

▪️Путин со своей стороны пообещал принять законодательство, обязывающее не нападать на Украину и Европу. (Ага, Гитлер тоже в 1938 подписывал Чемберлену бумажку, что больше ни на кого не нападёт, когда ему отдали Судеты).

▪️Европейцы с глубоким скепсисом отнеслись к предложению. От Украины требуются большие уступки, Россия не уступает ничего, Россия не берёт на себя никаких обязательств.

▪️Европейцы и украинцы справедливо опасаются, что Путин просто нашёл очередной повод избежать санкций и продолжать войну. Теперь давление может развернуться в сторону Киева, а Путин избежит новых санкций.

▪️Уиткофф сказал европейцам, что данное предложение демонстрирует искренние намерения Путина в сторону мира. (Уиткофф это катастрофа какая-то...)

▪️Всё ещё допускается, что финальная сделка может отличаться от первоначального предложения Путина.

Что могу сказать, сейчас всё зависит от того, насколько Европа сможет убедить Трампа, что Путин толкает полную х%#ню, не имеющую никаких гарантий и обязательств.

Проблема не только в том, что нет никаких гарантий. Отдать Путину Донбасс - это ещё и отдать самые укреплённые украинские города и оборонные линии - Славянск и Краматорск, которые стали настоящими крепостями за годы войны.

По факту данный план хуже, чем апрельское предложение Уиткоффа Путину, когда они собирались признать Крым. Признание Крыма не меняло ситуацию на земле. Отдать Славянск и Краматорск - это кардинальное изменение поля боя.

Так что сейчас задача всей дипломатии и всей информационной среды мира объяснять Трампу, что он может повторить 1938 и войти в историю как новый Чемберлен.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/18477

