Топ-5 фейків, спростованих минулого тижня

Центр стратегічних комунікацій зібрав найгучніші спростування фейків росіян, що вийшли з 3 по 9 лютого.

▶️ «Командування ЗСУ відправляє на забій підрозділи з російськомовних українців у пріоритетному порядку». Це – відверта маячня у виконанні нової «героїні» російської пропаганди та колишньої української чемпіонки з академічного веслування лариси жалінської.

▶️ «росія могла запустити «орєшнік» по Києву 6 лютого, але ракета вибухнула на території рф». Матеріал американського видання Forbes побудований лише на припущеннях українського блогера Сазонова, а не на фактичних даних.

▶️ «Зеленському ядерна зброя потрібна для шантажу». Реальними ядерними шантажистами є саме росія та її керівництво. Президент України лиш висловив міркування, що ядерна зброя може захистити Україну.

▶️ «USAID платив голлівудським зіркам мільйони доларів за поїздки в Україну. Анджеліна Джолі отримала за свій візит $20 млн, а Орландо Блум – $8 млн». Голлівудські зірки відвідували Україну, щоби підтримати людей, які страждають від війни, а не заробити. Джолі приїжджала з особистої ініціативи, а Блум бував в Україні як посол доброї волі UNICEF. Бен Стіллер також їздив в Україну власним коштом, а не за рахунок агентства. Він назвав російську «новину» абсолютною брехнею.

▶️ «2 лютого у Харкові близько сотні підлітків вийшли на акцію протесту проти ТЦК і поліції». У центрі Харкова сталася масова бійка, яка не носила протестний характер.

Джерело: https://t.me/spravdi/44924

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