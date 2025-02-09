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ТОП NEWS від ДБР

ТОП NEWS від ДБР

● Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. ДБР продовжує протидіяти злочинам, які послаблюють нашу економіку та обороноздатність.

● Сьогодні у «ТОП NEWS» ви дізнаєтеся:

1. Що відбувалося в Божковській колонії та чому там помирали ув’язнені? (https://dbr.gov.ua/news/dbr-vstanovilo-shho-u-bozhkovskij-kolonii-n16-diyala-organizovana-grupa-yaka-ne-lishe-katuvala-a-j-vbivala-uvyaznenih-video)

2. Хто організував продаж наркотиків через спеціально створену аптеку? (https://dbr.gov.ua/news/dbr-zavershilo-rozsliduvannya-shhodo-organizatoriv-potuzhnoi-merezhi-prodazhu-narkotikiv-cherez-specialno-stvorenu-apteku-ta-narkologichni-kabineti)

3. Яку відповідальність за колабораціонізм призначив суд для експосадовця Куп’янського лісгоспу? (https://dbr.gov.ua/news/za-materialami-dbr-5-rokiv-uvyaznennya-otrimav-direktor-okupacijnogo-lisgospu-z-harkivshhini)

Детальніше дивіться у відео:

Джерело: https://t.me/DBRgovua/5238

Новости портала «Весь Харьков»

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