Сегодня 08:47
Просмотров: 78
ТОТ без вчителів. Навіть "Земський учитель" не врятував ситуацію
У школах окупованої Донеччини та Приазов’я — кадровий колапс.
▪️ Дефіцит вчителів у Маріуполі, Макіївці, Донецьку, Ясинуватій
▪️ Нема кому викладати — навіть "русскій язик"
▪️ Провал кремлівської програми "Земський учитель"
Усе, що залишилось окупантам — це спроби пропаганди.
Якщо вам відомо про колаборантів у школах — повідомте:
Спротив бот (https://t.me/official_sprotyv_bot)
Долучайтесь до Руху опору: https://tinyurl.com/opirUA
Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6947