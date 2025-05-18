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ТОТ без вчителів. Навіть "Земський учитель" не врятував ситуацію

ТОТ без вчителів. Навіть Земський учитель не врятував ситуацію

У школах окупованої Донеччини та Приазов’я — кадровий колапс.

▪️ Дефіцит вчителів у Маріуполі, Макіївці, Донецьку, Ясинуватій

▪️ Нема кому викладати — навіть "русскій язик"

▪️ Провал кремлівської програми "Земський учитель"

Усе, що залишилось окупантам — це спроби пропаганди.

Якщо вам відомо про колаборантів у школах — повідомте:

Спротив бот (https://t.me/official_sprotyv_bot)

Долучайтесь до Руху опору: https://tinyurl.com/opirUA

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6947

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