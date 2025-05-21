Трамп більше не згадує Маска в соцмережах

Інсайдери серед республіканців кажуть, що з ним "покінчено"

Президент Дональд Трамп більше не згадує Ілона Маска у своїй стрічці в Truth Social, яка потім транслюється на інші соцмережі. Аналіз Politico показує, що в лютому і березні Трамп згадував Маска в середньому чотири рази на тиждень, але з початку квітня не згадав про нього жодного разу.

Маск, якого було призначено головою Департаменту урядової ефективності (DOGE), щоб допомогти скоротити федеральні витрати, також зменшив кількість публічних згадок про Трампа на своїй платформі X. До квітня мільярдер публікував пости про президента США майже щодня, але зараз ці згадки практично припинилися.

Республіканські інсайдери повідомили Politico, що політична зірка Маска впала. "З ним покінчено. У нього жахливі рейтинги. Люди його ненавидять", - сказав один з представників Республіканської партії.

Перебування Маска на посаді "спеціального державного службовця" обмежене 130-денним лімітом, він дав зрозуміти, що повернеться до управління своїми бізнесами SpaceX та Tesla.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/22605

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