Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:41
Просмотров: 55

Трамп хоче виселити безпритульних з Вашингтона

Трамп хоче виселити безпритульних з Вашингтона

Президент Дональд Трамп США Дональд Трамп заявив про наміри переселити безпритульних з американської столиці Вашингтона у віддалені райони і ув'язнити злочинців.

Джерело: Reuters, Трамп у своїй соцмережі Truth Social

Деталі: Видання зазначає, що Трамп зробив цю заяву, незважаючи на те, що мер Вашингтона стверджує, що наразі не спостерігається сплеску злочинності.

Пряма мова Трампа: "Бездомні мають негайно виїхати (з Вашингтона – ред.). Ми надамо вам місця для проживання, але ДАЛЕКО від столиці. Злочинці, вам не потрібно виїздити. Ми посадимо вас до в'язниці, де вам і місце".

Трамп планує провести в понеділок пресконференцію, щоб "покласти край насильницьким злочинам у Вашингтоні".

Reuters додає, що незрозуміло, чи оголосить він більше подробиць про свій план виселення.

У дописі Трампа у Truth Social були розміщені фото наметів і вулиць Вашингтона зі сміттям.

"Я зроблю нашу столицю безпечнішою і красивішою, ніж вона була коли-небудь раніше", – заявив він.

Представник Білого дому заявив у п'ятницю, що в місто направлено додаткові сили федеральних правоохоронних органів після насильницького нападу на молодого співробітника адміністрації Трампа, який розлютив президента.

Мер Вашингтона, демократка Мюріел Боузер, заявила в неділю, що в столиці "не спостерігається сплеску злочинності".

Також Боузер зазначила, що президент має право задіяти Національну гвардію, якщо він цього забажає. Цю тактику адміністрація нещодавно застосувала в Лос-Анджелесі після протестів іммігрантів, незважаючи на заперечення місцевих чиновників.

Нагадаємо: Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп таємно підписав директиву, яка дозволяє проведення прямих військових операцій проти низки латиноамериканських наркокартелів, які його адміністрація класифікує як іноземні терористичні організації.

Джерело: pravda.com.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: США, трамп

Читайте ещё:

Венс звинувачує адміністрацію Байдена у приховуванні матеріалів про Епштейна
Сегодня 08:33    57
До Єревана прилетіли американські літаки
Сегодня 08:03    71
Аляска-2025: сепаратная безнадега
Сегодня 07:45    87
Радник Трампа з питань криптовалют йде з посади
Сегодня 06:59    80
Китайські державні ЗМІ заявляють, що чипи Nvidia небезпечні для Китаю
Сегодня 06:17    118
"Україна має свободу вибору щодо власної долі"
Сегодня 06:17    116
Щодо перемовин Трампа та путіна на Алясці
Сегодня 06:09    161
Встреча на Аляске пока имеет тухлые прогнозы в репортажах всех агенств от FOX и до CNN
10.08.2025 09:22    176
Трамп знову дозволяє путіну маніпулювати собою - WP
10.08.2025 07:48    163
The New York Times снова бегут объяснять Трампу, почему не стоит делать то, что он собирается сделать
10.08.2025 07:38    114
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 