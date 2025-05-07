Трамп не давал никаких указаний о прекращении помощи Украине

Приказ исходил из офиса главы Пентагона Пита Хегсета, застав Белый дом врасплох, — Reuters (https://www.reuters.com/world/us/order-by-hegseth-cancel-ukraine-weapons-caught-white-house-off-guard-2025-05-06/)

Президент якобы не знал (!) о приказе Хегсета. На просьбу прокомментировать этот отчет Белый дом сообщил Reuters, что Хегсет выполнил директиву Трампа.

К таким заголовкам неплохо бы добавлять контекст - речь не о приостановке помощи после срача в Овальном кабинете.

Reuters пишет о более ранних событиях - после совещания в Белом доме 30 января Хегсет сдуру решил, что нужно остановить помощь Украине, хотя Трамп такого распоряжения не давал, и, ни с кем не посоветовавшись, приказал стопнуть рейсы с оружием. Приостановка длилась несколько дней, в течение которых в Вашингтоне разбирались, а что вообще произошло. 5 февраля помощь снова пошла.

Идиотизм, конечно, феерический.

А остановка военной помощи после срача в Овальном кабинете произошла 4 марта. Это другая история.

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Ой как неожиданно. Во всем виноваты попередники уволенные сотрудники!

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Reuters пишуть, що через тиждень після початку другого терміну Трампа військові видали наказ трьом авіакомпаніям, що працюють із бази у штаті Делавер та американської бази в ОАЕ: зупинити 11 рейсів, завантажених артилерійськими снарядами та іншою зброєю для України.

Одразу до Вашингтона, пише видання, посипалися запитання з України та Польщі (яка координувала ці поставки). Хто наказав Транспортному командуванню США (TRANSCOM) зупинити рейси? Це повна зупинка всієї допомоги чи лише частини?

Найвищі посадовці з національної безпеки — у Білому домі, Пентагоні та Держдепартаменті — не могли дати відповіді. Проте за тиждень рейси відновилися.

Згідно з документами TRANSCOM, які переглянуло Reuters, усний наказ надійшов із офісу Хегсета, міністра оборони. Призупинка відбулася після зустрічі в Овальному кабінеті 30 січня щодо України за участю Хегсета та інших високопосадовців із питань безпеки. Під час зустрічі обговорювалася ідея зупинки допомоги Україні, зазначили двоє осіб, знайомих із перебігом розмови, але Трамп не давав вказівки припиняти підтримку.

Трамп не знав про наказ Хегсета, як і інші посадовці на зустрічі. На запит Reuters Білий дім відповів, що Хегсет діяв за вказівкою Трампа, що відповідало позиції адміністрації на той момент. Однак не пояснили, чому ключові посадовці, залучені до процесу ухвалення рішень, не знали про наказ і чому його так швидко скасували.

Ця історія, уперше описана Reuters, вказує на хаотичний процес ухвалення рішень в адміністрації Трампа та нечітку командну структуру. Пауза в рейсах, підтверджена п’ятьма джерелами, також свідчить про плутанину в розробці та реалізації політики національної безпеки.

Reuters не вдалося точно встановити, коли офіс Хегсета наказав скасувати рейси. Двоє джерел повідомили, що українські та європейські посадовці почали запитувати про паузу 2 лютого, але до 5 лютого їх відновили.

Зупинка поставок викликала занепокоєння в Києві. Українці звернулися до адміністрації через різні канали, але не змогли отримати інформації. Пізніше в розмовах адміністрація пояснила паузу «внутрішньою політикою».

Скасовані рейси перевозили зброю, давно схвалену адміністрацією Байдена та Конгресом. Reuters не вдалося з’ясувати, чи Хегсет усвідомлював наслідки наказу і чи розумів, що це буде значною зміною в політиці США щодо України. Троє джерел зазначили, що Хегсет просто неправильно інтерпретував дискусії з президентом про політику щодо України та постачання допомоги. Інші двоє джерел заперечували, що допомога взагалі припинялася, назвавши це "логістичною паузою".

За словами двох джерел, знайомих із перебігом зустрічі 30 січня, Хегсет прийшов на зустріч із Трампом з меморандумом, підготовленим його ключовими радниками, який закликав переконати Білий дім призупинити постачання зброї Україні, щоб посилити позиції на мирних переговорах із росією. Хегсет був на зустрічі з іншими посадовцями, включно з радником із нацбезпеки Майком Волцом і посланцем із питань України Кітом Келлогом.

Радники Трампа дізналися про паузу від працівників Пентагону й обговорили з президентом відновлення поставок, повідомили двоє джерел. Деякі ЗМІ, включно з Reuters, писали про цю паузу, але роль Хегсета раніше була невідома. Також невідомо, чи Трамп дорікав за це Хегсету. Одне джерело сказало, що раднику із нацбезпеки Волцу довелося втрутитися, щоб скасувати зупинку.

Окремо в Пентагоні деякі радники Хегсета приватно готували пропозиції щодо скорочення американської підтримки України, повідомили двоє джерел. Ця група радників дотримується антиінтервенціоністської філософії і закликає США скоротити військові зобов’язання на Близькому Сході та в Європі — погляд, який поділяє віцепрезидент Венс.

Джерело: https://t.me/istrebin/19084

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