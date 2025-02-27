Трамп не дочув путіна

Трамп заявив, що в Україні потрібно буде погодити такий формат миротворчої місії, який буде прийнятний для кожної зі сторін.

Раніше він заявляв, що путін не виступатиме проти європейських миротворців в Україні в межах потенційного припинення вогню. Журналіст натомість зауважив, що кремль заявив про неприйнятність формату місії, до якого увійшли б військові європейських країн.

"Це не те, що мені сказали", – відповів на це президент США

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/58190

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