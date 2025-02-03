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Трамп обвинил Мексику в нелегальной торговле и импорте наркотиков (фентанила) в США

Трамп обвинил Мексику в нелегальной торговле и импорте наркотиков (фентанила) в США

Мексика в ответе обвинила США в нелегальной торговле оружием и снабжению наркокартелей

В своем ответе президент Мексики Клаудия Шейнбаум назвала «клеветой» утверждения о связях мексиканского правительства с преступными организациями.

Белый дом в своем заявлении обвинил правительство Мексики в «недопустимом союзе» с мексиканскими наркоторговцами.

В своем заявлении Шейнбаум призвал США принять дополнительные меры для пресечения нелегальных поставок оружия на юг для вооружения картелей.

Самое забавное что главное требование Трампа борьба с фентанилом как-то политики зажевали ))

По кол-ву изъятий нелегальных партий через Мексику идет примерно в 10 раз больше чем через Канаду. В то же время отмечается создание лабораторий по производству уже и на территории Канады.

Главный производитель фентанила Китай.

Еще один забавный момент, Башар Ассад этим тоже активно промышлял, после свержения его режима Европа вздохнула с облегчением,так как все лаборатории уничтожили

Фентанил имеет самую высокий риск передозировки, из-за него больше всех смертей. В США в 2023 году было почти 100 тысяч смертей именно из-за фентанила. Фентанил очень дешевый наркотик, в силу чего получил широкое распространение.

Фентанил – синтетический опиоид, который в 80–100 раз более эффективен, чем морфин, и в 50 раз более эффективен, чем героин. Эта эффективность увеличивает риск смертельной передозировки. Как все опиоиды, фентанил влияет на части мозга, отвечающие за боль

Джерело: https://t.me/istrebin/15213

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