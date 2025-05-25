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Трамп повідомив про масштабний обмін полоненими між Україною та рф ще до його фактичного початку, щоб першим поширити цю новину — Politico

Трамп повідомив про масштабний обмін полоненими між Україною та рф ще до його фактичного початку, щоб першим поширити цю новину — Politico

Київ тримав увесь процес обміну у суворій таємниці через побоювання щодо безпеки перших 270 військовослужбовців і 120 цивільних, яких мали обміняти на кордоні з білоруссю.

У місті Чернігів сотні жінок і дітей з нетерпінням чекали на ознаки того, що їхні близькі скоро повернуться до них.

І тут у Вашингтоні прокинувся Трамп.

«Щойно завершився великий обмін полоненими між росією та Україною. Незабаром він набуде чинності. Вітаю обидві сторони з цими переговорами. Це може призвести до чогось великого», — написав Трамп у п'ятницю в соціальній мережі Truth Social.

Насправді перший етап обміну полоненими ще навіть не розпочався, коли Трамп опублікував своє повідомлення.

«Трамп хотів першим повідомити про це новину. На щастя, [поспішний допис Трампа] не мав жодного ефекту. Але ми зазвичай не повідомляємо про поточні обміни, оскільки з росіянами ніколи не знаєш, що буде далі. Наші хлопці були занадто близько до ворога», — сказав український чиновник на умовах анонімності.

Джерело: https://t.me/znua_live/203017

Новости портала «Весь Харьков»

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