Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:25
Просмотров: 156

Трамп виставив країнам Перської затоки рахунок за війну з Іраном

Дональд Трамп вимагає від арабських країн Перської затоки трильйони доларів – залежно від того, хочуть вони продовження чи зупинки війни з Іраном.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише видання Nabd.

За даними ЗМІ, президент США виставив країнам Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (GCC) два варіанти:

5 трильйонів доларів — якщо хочуть, щоб війна з Іраном тривала2,5 трильйона доларів — якщо хочуть її зупинити.

Того ж дня Трамп заявив, що мета операції не зводиться до зміни влади в Ірані. За його словами, США діють разом із союзниками, щоб досягти своїх безпекових цілей і не втягнутися у затяжний конфлікт.

Трамп також зазначив, що спільний тиск американських і ізраїльських збройних сил завдав серйозної шкоди іранській інфраструктурі, і тепер її відновлення буде вкрай складним.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 