Трамп заявил, что Россия якобы хочет закончить войну

Американский президент Дональд Трамп провел пресс-конференцию по итогам переговоров США и России в Эр-Рияде 18 февраля и заявил, что РФ вроде бы хочет закончить войну.

Прямая речь: "Россия хочет остановить эту дикость, которая там происходит, ее военнослужащие погибают тысячами каждую неделю. Это не американские солдаты, это в основном российские и украинские военные, хотя и корейские тоже. Их привезли, чтобы воевать и значительная часть из них погибла. Это бессмысленно".

Детали: Также он отметил, что войну якобы можно было решить без территориальных потерь "даже посредственным переговорщиком" еще несколько лет назад. "У них было три года, чтобы сесть за стол переговоров", – добавил Трамп о тех, кто недоволен отсутствием приглашения на переговоры: – "Не надо было это начинать, уже давно время для сделки".

Кроме того президент поддержал идею размещения европейских миротворцев в Украине, но добавил, что США не будут отправлять свои войска

Прямая речь: "Если они хотят, я это поддерживаю. Знаю, что Франция об этом упоминала, Великобритания и другие страны. Если у нас будет мирное соглашение и там будут военные, и Европа увидит, что это нужно – пусть будет. Мы не будем там размещать военных, но их военные пусть будут, я не против. Главное, чтобы был мир или перемирие. Перемирие – это тоже вариант. И я знаю, что Франция хочет сделать очень хороший жест".

Детали: Трамп также заявил, что россияне якобы не хотели разрушать Киев: "если бы они хотели, они бы это сделали", – сказал он. По его словам, "Россия способна очень быстро уничтожить украинские города на 100%, включая Киев, но сейчас атакует только на 20%".

▶ ️Президент США Дональд Трамп заявил, что в Украине необходимо провести выборы, ведь у действующего президента Владимира Зеленского низкий рейтинг.

Детали: По словам Трампа, это не Россия требует проведения выборов в Украине, а это "объективная ситуация", ведь выборов уже давно не было.

Прямая речь: "В этой ситуации, когда в Украине все время продолжается военное положение и лидер этой страны по рейтингу одобрения уже упал до 4%... Я думаю, что если садиться за стол, то здесь уже и украинский народ уже решит, что давно не было выборов. Это не Россия говорит Украине, что надо выборы, это объективная ситуация".

Детали: Однако Трамп не объяснил, откуда приведены социологические данные.

▶ ️Трамп: США предоставили Украине $350 миллиардов помощи, но где эти деньги?

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выделили Украине примерно $350 миллиардов помощи, однако отсутствие отчетности по использованию этих средств вызывает беспокойство. Он также раскритиковал европейские страны за недостаточное финансовое участие в поддержке Киева.

Детали: Трамп отметил, что США выделили Украине значительную финансовую помощь, которая, по его словам, составляет около $350 млрд.

Прямая речь: "Президент Зеленский на прошлой неделе заявил, что не получил и половины средств, которые США передали Украине. Мы предоставили Киеву, кажется, $350 миллиардов. Ну, возможно, чуть меньше, но это значительная сумма. Но где все эти деньги? Куда они идут?

Я никогда не видел ни одного отчета об этом".

Детали: По его словам, Европа потратила на помощь Украине значительно меньше, хотя находится территориально ближе.

За матеріалами: pravda.com.ua

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