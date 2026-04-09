Трамп закликав Fox News зняти з етеру ведучу Джессіку Тарлов, яку він назвав «невдахою»

Президент США Дональд Трамп вимагає, аби телеканал Fox News зняв з етеру ведучу Джессіку Тарлов, яку він назвав “справжньою невдахою”.

У своєму дописі на платформі Truth Social Трамп розкритикував Тарлов, а також ще одну ведучу телеканалу Шеннон Брім.

“Тільки для керівників Fox: зніміть Джессіку Тарлов з етеру. Вона, починаючи з її голосу та закінчуючи її брехнею та всім іншим – одна з найгірших “особистостей” на телебаченні, справжня невдаха! Люди не можуть її бачити”, – написав американський президент.

Щодо Брім, то її Трамп розкритикував за Закон про порятунок Америки, або Закон про захист права виборців у США, який включає пропозиції щодо посилення законів про реєстрацію виборців на федеральних виборах.

Він також звинуватив її в тому, що вона не змогла “виправити” представника Джейка Очінклосса, коли той розкритикував взаємодію головнокомандувача з Китаєм та його дії щодо триваючого конфлікту з Іраном.

“Передайте Шеннон Брім з Fox News, що справа не в Законі про порятунок, а в Законі про порятунок Америки, це велика різниця. Крім того, коли вона наполягає на тому, щоб запрошувати на свою не дуже жорстку програму таких легковагових конгресменів-демократів, як Джейк Очінклосс, їй варто поправляти їх, коли вони висловлюють демократичну пропаганду та брехню. Вона ніколи цього не робить!”.

Трамп і раніше критикував Тарлов та Брім. Зокрема 26 березня він зателефонував на програму “The Five” та заявив, що він “не фанат” Тарлов, яка того дня була відсутня.

“І вона використовує фальшиві цифри. Вона скаже: “Ну, у нього всього 42% голосів. Це неправда. Насправді у нього дуже високий рейтинг”, – додав Трамп.

Водночас згодом він додав, що Тарлов “прекрасна людина” і вона йому “сподобається”.

У 2024 році Трамп звинувачував Брім у “наївності” після того, як вона взяла інтерв’ю у його адвоката. Він заявив, що Брім була “анти-MAGA”.

Джерело: bukvy.org

Новости портала «Весь Харьков»