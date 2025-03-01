Трампа роздратувало, що Зеленський прибув до Білого дому у мілітарі-одязі, а не у костюмі — Axios

https://zn.ua/ukr/usa/axios-diznalosja-shcho-rozdratuvalo-trampa-pid-chas-zustrichi-z-zelenskim.html

Після публічної суперечки президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом, лідер України залишив Білий дім. Заплановане підписання рамкової угоди про надра, так само, як і дві наступні зустрічі українського президента, були скасовані. Водночас він не відмовився від інтерв’ю телеканалу Fox News, багаторічною авдиторією якого є прихильники чинного президента та Республіканської партії.

Після цього Трамп опублікував у соціальній мережі Truth Social пост, в якому заявив, що Зеленський «проявив неповагу до Сполучених Штатів Америки в їхньому священому Овальному кабінеті».

«Він може повернутися, коли буде готовий до миру», — написав Трамп.

Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс назвали «неповагою» те, що Зеленський стверджував, що росія становить загрозу також і за межами України. Американські лідери дорікали йому та говорили про перспективи зменшення допомоги його армії, яка веде жорстоку війну з росією.

Представник Білого дому наполягає на тому, що конфлікт на зустрічі не був навмисною засідкою.

«Наш план полягав у тому, щоб підписати угоду щодо корисних копалин, вступити в економічне партнерство і рухатися до миру», — сказав він.

Водночас, провину за зірвання підписання угоди помічники Трампа покладають безпосередньо на Зеленського.

«Він міг би просто вислухати зауваження віцепрезидента і рухатися далі, але він не стримався», — сказав представник Білого дому.

Іншим, не менш важливим фактором, який роздратував Трампа, стало те, що Зеленський не вдягнув костюм на зустріч з Трампом.

Джерела Axios розповіли, що радники Трампа неодноразово наполегливо радили команді Зеленського, що під час відвідин Білого домі він відмовитися від одягу в стилі мілітарі.

Зеленський, який заявляв, що не носить костюми на знак солідарності зі своїми військовими, прибув до Білого дому в більш офіційному чорному вбранні з національним гербом України, але не в костюмі.

«Він сьогодні такий ошатний», — глузливо зауважив Трамп, коли потиснув руку Зеленському на вході до Західного крила.

Пізніше в Овальному кабінеті репортер правого One America News запитав Зеленського про це, спитавши: «Чи ви маєте костюм? Багатьом американцям здається, що це неповага».

Зеленський, своєю чергою, відповів, що одягне костюм після закінчення війни.

«Може якийсь схожий на ваш? А може й щось краще. Я не знаю» — додав він.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який зустрічався із Зеленським перед його зустріччю з Трампом, сказав журналістам, що радив українському президенту: «не вестися на провокації» і «говорити про позитив».

«Тепер я не знаю, чи зможемо ми коли-небудь знову мати справи із Зеленським», — сказав Грем.

У соцмережах, між тим, активно обговорюють вбрання Зеленського, дискутуючи, чи дійсно поява лідера воюючої країни у вбранні в мілітарі-стилі свідчить про неповагу.

Деякі дописувачі нагадали критикам про візит до Білого дому прем’єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля в 1941 році. Він був вбраний у так званий костюм сирени — розроблений під час Другої світової війни комбінезон, який можна було легко одягнути або зняти дорогою до бомбосховища.

Черчилль хвалився, що може одягнути комбінезон за півхвилини — навіть під час повітряного нальоту або коли його потрібно вистрибнути з ліжка й виступити на світовій арені.

Тож дрескод Зеленського, вважають захисники права українського президента носити мілітарі, мусив би нагадати американцями, що його країна бере участь у війні, яка може позбавити його та 40 мільйонів інших українців домівки, якщо решта світу не перестане турбуватися про костюми та краватки.

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● Чому Зеленський не одягнув костюма у Білий дім: конгресмен-демократ Ерік Сволуелл іронічно відреагував на невдоволення Трампа одягом президента України під час зустрічі у Вашингтоні. Сволуелл опублікував фото мільярдера Ілона Маска — фактичного члена нової адміністрації Трампа без офіційної посади. Той постійно відвідує важливі заходи у Білому домі не у костюмі, а також у бейсболці, яку не знімає навіть у приміщенні, однак не отримує через це жодних зауважень ні від своїх MAGA-друзів, ні від журналістів.

● Трамп і Венс — боягузи та маріонетки путіна. Більшість республіканців у Сенаті згодні з цим, але бояться сказати правду, — сенатор-демократ Сет Моултон.

Конгресмен також висловив свою думку щодо того, чи міг би Зеленський бути шанобливішим до Трампа та Венса під час їхньої зустрічі. Моултон заявив, що хотів би, аби Зеленський «ще жорсткіше поставив їх на місце».

"Шанобливим до чого? До президента, що дав угоді провалитися через путіна? До віцепрезидента, який не відвідав Україну? Всі в Конгресі з поглядами на безпеку були в Україні. До ухилянта-головнокомандувача? Зеленський не мусить бути шанобливим до них", — заявив американський сенатор.

● Овальний кабінет має бути місцем, де ми просуваємо американські цінності, а не місцем, де ми відступаємо від них, — губернатор Пенсильванії Джош Шапіро про суперечку Трампа і Венса із Зеленським.

Джерело: https://t.me/znua_live/191532

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