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Транспорт, майно та особовий склад: прикордонники «Шквалу» завдають втрат ворогу на Харківщині (ВІДЕО)

Транспорт, майно та особовий склад: прикордонники «Шквалу» завдають втрат ворогу на Харківщині (ВІДЕО)

Військовослужбовці комендатури швидкого реагування «Шквал» 7 прикордонного Карпатського загону у складі Сил оборони України продовжують ефективно виконувати бойові завдання на Харківщині, завдаючи противнику нових втрат.

Під час чергової бойової роботи оператори безпілотних систем виявили та успішно уразили низку цілей противника. Зокрема, знищили мотоцикл, транспортні засоби, майно окупантів, а також завдали ураження особовому складу противника.

Завдяки злагодженій роботі операторів БпЛА та аеророзвідки прикордонники своєчасно виявляють переміщення ворога, його техніку, транспорт і місця зосередження особового складу. Точне застосування ударних безпілотних систем дозволяє систематично послаблювати логістичні можливості противника та знижувати його бойовий потенціал.

Долучайся до 7 прикордонного Карпатського загону.

Анкета: https://anketa-lviv.dpsu.gov.ua

Контакти:

+38 (067) 292 51 19

+38 (067) 181 60 31

+38 (032) 239 00 68

Адреса: м. Львів, вул. Личаківська, 74

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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