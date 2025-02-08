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Транзит російської нафти через південну гілку нафтопроводу "Дружба" територією України скоротився на 15% в 2024 році до 11,5 млн тонн

Транзит російської нафти через південну гілку нафтопроводу Дружба територією України скоротився на 15% в 2024 році до 11,5 млн тонн

На Угорщину припадає 42% поставок, які у 2024 році були стабільними і становили 4,8 млн тонн. Експорт до Словаччини впав на 13% до 4 млн тонн, а поставки до Чехії скоротилися до 2,7 млн тонн.

Німеччина та Польща припинили закупівлю російської нафти у 2023 році через конфлікт в Україні. Зараз Німеччина отримує нафту з Казахстану через північну гулку "Дружби", що проходить через Білорусь

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/57127

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