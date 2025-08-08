Надзвичайне
Сегодня 12:59
Троє жителів Куп’янського району постраждали внаслідок російських обстрілів

Минулої доби та вранці 8 серпня російські війська завдали ударів по населених пунктах Куп’янського району Харківської області, поранивши трьох цивільних.

Про це повідомив начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

Напередодні, 7 серпня, близько 13:00, збройні сили рф вдарили дроном по селу Кіндрашівка Куп’янського району, пошкоджено багатоквартирний будинок;

Близько 15:00 у Куп’янську внаслідок обстрілу постраждав 63-річний чоловік.

Сьогодні, 8 серпня, близько 4:30, росіяни обстріляли територію току в селі Плоске.

Близько 9:00 внаслідок обстрілу РСЗВ постраждали 63-річний чоловік та 70-річна жінка.

Агентство Телевидения Новости

