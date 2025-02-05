Троє з 55 поранених в Ізюмі – у важкому стані, зокрема 14-річна дівчина

Удень 4 лютого внаслідок удару «Іскандер-М» по центральній частині міста Ізюм Харківської області було частково зруйновано адміністративну будівлю міської ради, пошкоджено житлові будинки. Загинули п’ятеро людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Троє з 55 поранених перебувають у важкому стані. Серед постраждалих є діти: дівчина 15 років в середньому стані. Після надання медичної допомоги перебуває вдома. Шестирічний хлопчик із матір’ю залишається в лікарні. Стан 14-річної дівчини важкий.

Триває ліквідація наслідків ракетного удару по Ізюму. У результаті обстрілу пошкоджено три багатоквартирні будинки, понад десять приватних осель та сім одиниць транспорту. Частково зруйновано будівлю Ізюмської міської ради. Вибито близько 800 вікон, пошкоджено покрівлі на приватних будинках.

Розгорнуті пункти підтримки для постраждалих, де надають гуманітарну допомогу, зокрема медикаменти, продукти та гігієнічні набори.

Агентство Телевидения Новости