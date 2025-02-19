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Тройка Геростратов поджигает Запад

Тройка Геростратов поджигает Запад

Теперь модно писать, что конфликт с США заставит Европу «проснуться» и самостоятельно усилить свою оборону. Красиво звучит, но это не так. Спровоцированный американской администрацией раскол не усилит Европу, а резко ослабит коллективный Запад и США.

Союз США и Западной Европы десятилетиями был основой американской безопасности в противостоянии с тоталитарным Востоком (СССР, Китаем, россией). Американские усилия по защите Европы были продиктованы не только общими идеалами, но прежде всего национальными интересами США.

Теперь тройка Геростратов: Трамп, Вэнс и Маск уничтожают атлантическое единство и вместе с ним безопасность Америки. За три недели они сделали то, что при всех усилиях не удалось советским вождям за сорок лет: поссорили США и Европу, раскололи таким образом коллективный Запад. Они ведут скоростную стрельбу не по европейским союзникам, а по собственным американским коленкам, по интересам своей страны.

Неплохо, что американская администрация призывает европейцев повысить военные расходы. Такие призывы раздаются давно и после полномасштабного вторжения в Украину, большинство европейских стран резко увеличивают расходы на оборону. Проблема в другом. Нелепая американская троица уничтожает смысл и идеологию атлантического союза, который был создан и существовал как инструмент защиты западной свободы от советского (российского) рабства. Сейчас по Маску-Вэнсу свободе ничего не угрожает, кроме собственной европейской бюрократии - так зачем противостоять путинскому режиму. Он для новой американской администрации не враг, а партнер в сделках. Маск поливает Шольца, Стармера и Зеленского, однако о путине он и его партнеры по тройке разрушителей отзываются сугубо положительно.

При новой американской администрации пропало главное связующее звено западной коалиции - ее идейная основа, общее видение ценностей, целей и угроз. А без него коалиция не жизнеспособна. Трамп оставляет США наедине с россией и Китаем, поэтому обречен идти им на уступки (по Украине уже идет).

Джерело: https://www.facebook.com

Автор: Игорь Эйдман

Новости портала «Весь Харьков»

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